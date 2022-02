Djokovic-Musetti in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp 500 Dubai 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novak Djokovic sfiderà Lorenzo Musetti al primo turno dell’Atp 500 di Dubai 2022, esordio stagionale per il numero uno al mondo. Dopo le peripezie australiane, il serbo proverà a fare del suo meglio al rientro dopo le Atp Finals 2021, cercando di replicare le prestazioni eccellenti dell’annata passata e spazzando via i cattivi pensieri dopo aver saltato gli Open d’Australia. Primo appuntamento stagionale sul cemento outdoor arabo per Djokovic, contro un Musetti in buona forma nell’ultimo periodo storico; dopo aver trovato fiducia tra Pune e Rotterdam, infatti, l’azzurrino tenterà l’impresa a Dubai contro il leader della classifica generale, dopo averla sfiorata al Roland Garros 2021. Ci si attende uno straordinario spettacolo tra i due giocatori, sebbene, per ovvi ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novaksfiderà Lorenzoal primo turno dell’Atp 500 di, esordio stagionale per il numero uno al mondo. Dopo le peripezie australiane, il serbo proverà a fare del suo meglio al rientro dopo le Atp Finals 2021, cercando di replicare le prestazioni eccellenti dell’annata passata e spazzando via i cattivi pensieri dopo aver saltato gli Open d’Australia. Primo appuntamento stagionale sul cemento outdoor arabo per, contro unin buona forma nell’ultimo periodo storico; dopo aver trovato fiducia tra Pune e Rotterdam, infatti, l’azzurrino tenterà l’impresa acontro il leader della classifica generale, dopo averla sfiorata al Roland Garros 2021. Ci si attende uno straordinario spettacolo tra i due giocatori, sebbene, per ovvi ...

