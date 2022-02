Divano | materasso | ruota e coperta | spiaggia e lungomare diventano discarica FOTO

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La sensazione è che il grado di inciviltà tocchi, ora dopo ora, nuove vette. Nelle scorse ore un grossocon alcune suppellettili sono stati abbandonati suldi Pastena. Proprio nel mentre centinaia di bambini e genitori iniziavano a frequentale quel tatto di ‘passeggiata’ affacciata sul mare. Complice un tiepido sole e l’allegria per la festa del Carnevale. Peccato che anche l’affaccio, sul mare, abbia riservato immagini poco gradevoli. Sul sottostante arenile, infatti, l’occhio più attento ha potuto notare un grosso copertone sul bagnasciuga, una lunga serie di altri rifiuti (perlopiù plastiche) ed una…. Più in là, a Torrione, sullaè stato posato addirittura un. In serata, comunque, è stato rimosso. ...

