Delia parla del bacio con Soleil: "Non mi sono pentita di averlo fatto… è stato bellissimo!" – VIDEO

Dopo il party di sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge sono diventati i protagonisti assoluti delle dinamiche, in attesa di un chiarimento faccia a faccia. Delia parla del bacio con Soleil e poi fanno pace A fare il primo passo, proprio questa mattina, ci ha pensato...

