Delia e Soleil, c’è il colpo di scena a poco dalla diretta: il gesto davanti alle telecamere che cambia tutto al GF Vip (Di lunedì 21 febbraio 2022) Soleil Sorge è ancora amareggiata dopo lo scontro con Alex Belli al GF Vip 6. Durante la festa in maschera dello scorso sabato, l’influencer ha baciato Delia Duran: sulle scale esterne della Casa è scattato il bacio tra le due protagoniste di questa edizione del reality. “Perché io le dicevo hai delle brutte vibrazioni, le dicevo liberatene liberatene, allora l’ho tirata e ci siamo baciate”, ha poi detto Soleil Sorge a Sophie Codegoni successivamente, per spiegarle i motivi del bacio con Delia. Poi Soleil ha avuto un duro scontro con Alex Belli e ha vuotato il sacco su quanto accaduto sotto le coperte: “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)Sorge è ancora amareggiata dopo lo scontro con Alex Belli al GF Vip 6. Durante la festa in maschera dello scorso sabato, l’influencer ha baciatoDuran: sulle scale esterne della Casa è scattato il bacio tra le due protagoniste di questa edizione del reality. “Perché io le dicevo hai delle brutte vibrazioni, le dicevo liberatene liberatene, allora l’ho tirata e ci siamo baciate”, ha poi dettoSorge a Sophie Codegoni successivamente, per spiegarle i motivi del bacio con. Poiha avuto un duro scontro con Alex Belli e ha vuotato il sacco su quanto accaduto sotto le coperte: “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ...

