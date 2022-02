Daytona 500 2022 | il debutto da sogno di Cindric

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La nuova era della NASCAR scatta con la500, e per inaugurarla non c’è niente di meglio di una Cinderella Story. Austin, alla sua prima stagione nella Cup Series, centra l’obiettivo massimi, conquistando in overtime la vittoria nella Great American Race. Il portacolori del Team Penske batte di appena 3 centesimi Bubba Wallace, che sfiora il colpaccio per la seconda volta in carriera (già nel 2018 era arrivato ad un passo dalla vittoria). Chase Briscoe completa una top 3 composta da giovanissimi, segno di una NASCAR che diventa sempre più “verde”. Ryan Blaney, Aric Almirola, Kyle Busch, Michael McDowell, David Ragan Brad Keselowski e Chase Elliott completano la top ten. Jacques Villeneuve conclude 22esimo una gara che per lui è “di sussistenza”, essendo totalmente privo do velocità. I cambi di leader sono 35, le ...