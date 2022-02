Dangerous | la recensione | dov’è il pericolo nel film su Prime Video?

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ladid'azione con protagonista Scott Eastwood che fallisce il suo obiettivo sotto quasi tutti i punti di vista. Togliete il movimento a und'azione. Togliete la tensione in un thriller. Spogliate i personaggi di un vissuto che non sia solamente descritto a parole. Cosa rimane di una storia? Un canovaccio, un'idea, una bozza di racconto. Una fragile costruzione senza necessarie fondamenta. Un disegno da osservare il più lontano possibile, perché una volta ravvicinato lo sguardo mostra tutta l'incertezza del tratto della matita. Immaginate tutto questo e capirete presto perché la nostradinon potrà che concludersi con un giudizio negativo. Diciamolo subito, senza ritardare il nostro pensiero su unche non riesce ...

Prima della recensione e dell'ascolto di una manciata di brani di "The process of belief", questo ... alla conclusiva "Bored & extremely", più intima e riflessiva, i Bad Religion passano in ...

La recensione di Dangerous, film d'azione con protagonista Scott Eastwood che fallisce il suo obiettivo sotto quasi tutti i punti di vista. Togliete il movimento a un film d'azione. Togliete la tensio ...