Dan Graham, la vita in un gioco di specchi (Di martedì 22 febbraio 2022) Sabato scorso, all'età di 79 anni, è morto l'artista americano Dan Graham. Scultore, performer, videomaker, fotografo, appassionato di astrologia, rock music e culture giovanili, ma anche infaticabile sperimentatore di percezioni ambientali che disorientassero il pubblico con un gioco di specchi, Graham era nato il 31 marzo 1942 a Urbana, Illinois. All'inizio, senza avere alle spalle studi formali nel campo artistico (andò via di casa presto, dopo una infanzia travagliata, in fuga da un padre scienziato ma abusante, mentre sua madre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

