Da Turkey a Türkiye: Erdogan cambia il nome alla Turchia perché... (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da oggi nel mondo la Turchia sarà per tutti Türkiye, con tanto di dieresi sulla u, e non più Turkey. Il nome turco del Paese lanciato da una grande campagna social del governo pone fine alla ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da oggi nel mondo lasarà per tutti, con tanto di dieresi sulla u, e non più. Ilturco del Paese lanciato da una grande campagna social del governo pone fine...

