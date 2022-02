Da San Marino all’Eurovision: Monica Hill infiamma la polemica sui finalisti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se il vincitore di Sanremo, festival della canzone italiana, partecipa di diritto all’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia; a San Marino come ci sono arrivati i 18 finalisti? Monica Hill getta benzina sul fuoco perché la polemica era già in corso ma la nota corista ed ex alunna di Amici parla con cognizione di causa e non solo per un post da pubblicare sui social. Monica Hill non è amareggiata dalla vittoria di AcHille Lauro del contest Una voce per San Marino, anzi tra tutti i partecipanti era il vero artista, ma non è sammarinese. Lei sì, come magari tanti altri che vorrebbero partecipare per emergere, per rappresentare San Marino. Come si arriva a prendere parte a questa kermesse, chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se il vincitore di Sanremo, festival della canzone italiana, partecipa di dirittoSong Contest per rappresentare l’Italia; a Sancome ci sono arrivati i 18getta benzina sul fuoco perché laera già in corso ma la nota corista ed ex alunna di Amici parla con cognizione di causa e non solo per un post da pubblicare sui social.non è amareggiata dalla vittoria di Ace Lauro del contest Una voce per San, anzi tra tutti i partecipanti era il vero artista, ma non è sammarinese. Lei sì, come magari tanti altri che vorrebbero partecipare per emergere, per rappresentare San. Come si arriva a prendere parte a questa kermesse, chi ...

