Da Calenda all’Ucraina | la sfida dei liberal-democratici contro l’autoritarismo populista è globale

(Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è qualcosa che unisce la bella e giusta iniziativa di Carlodi far nascere un vero partito-progressista italiano e le tensioni politiche e militari al confine dell’Europa. Questo qualcosa è lo slocale etra i sostenitori della democraziae e quelli delnazional. Nel suo nuovo saggio, The Revenge of Power, Moises Naím spiega che ciò che sta avvenendo a ogni latitudine del pianeta è un attacco concentrico allo stato di diritto in seguito all’adeguamento delle forze autoritarie al nuovo mondo decentralizzato: «Il populismo spesso viene scambiato per un’ideologia, ma non lo è. Il populismo è più un ventaglio di tattiche, di trucchi e di strategie per ottenere o mantenere il potere. Spesso è usato assieme alla ...