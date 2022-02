Cristiano Ronaldo ha perso 10 milioni di euro per colpa di Trump (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cristiano Ronaldo ha perso quasi dieci milioni di euro per colpa dell’ex presidente degli Stati Uniti Nel corso degli anni, Cristiano Ronaldo ha sviluppato parecchie attività collaterali legate al suo marchio: palestre, alberghi, persino una clinica per il trapianto dei capelli. Quindi in poche parole, il fuoriclasse portoghese ha attività sparse in tutto il mondo e su tutti i settori. Ma pare che un suo investimento non sia andato a buon fine a causa di Donald Trump. Come ha raccontato il New York Post e Expansion, Cristiano Ronaldo nel 2015 ha acquistato un appartamento nella Trump Tower di New York per 16 milioni di euro: un immobile su Fifth ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022)haquasi diecidiperdell’ex presidente degli Stati Uniti Nel corso degli anni,ha sviluppato parecchie attività collaterali legate al suo marchio: palestre, alberghi, persino una clinica per il trapianto dei capelli. Quindi in poche parole, il fuoriclasse portoghese ha attività sparse in tutto il mondo e su tutti i settori. Ma pare che un suo investimento non sia andato a buon fine a causa di Donald. Come ha raccontato il New York Post e Expansion,nel 2015 ha acquistato un appartamento nellaTower di New York per 16di: un immobile su Fifth ...

Advertising

RichJolly : Goals in 2022: Fabinho 5 Cristiano Ronaldo 0. - sportface2016 : Il #TheSun lancia la bomba: anche la #Roma in corsa per #CristianoRonaldo - CalcioNews24 : #CristianoRonaldo ha perso 10 milioni di euro per colpa di #Trump - eliamvl1 : @ChampionsLeague @FedExEurope Cristiano Ronaldo GOAT ???? - GiovanniMario12 : RT @GianlucaPistore: Sullo scandalo del virologo che avrebbe comprato una villa da 2 milioni di euro, ecco i my 2 cents: Poteva comprarla t… -