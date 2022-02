Crisi Ucraina, Putin riconosce l’indipendenza delle repubbliche del Donbass: “Parte integrante della nostra storia” (Di lunedì 21 febbraio 2022) La comunicazione al cancelliere tedesco Scholz e al presidente francese Macron. L’Europa: «E’ la più grave minaccia alla pace dal 1945» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 21 febbraio 2022) La comunicazione al cancelliere tedesco Scholz e al presidente francese Macron. L’Europa: «E’ la più grave minaccia alla pace dal 1945»

Advertising

LauraGaravini : È il momento di sostenere tutti gli sforzi della diplomazia per scongiurare incidenti sul Donbass che facciano prec… - agorarai : L'opinione di @pierofassino sulla crisi tra Russia e Ucraina #agorarai #21febbraio - Tg1Rai : La crisi ucraina, sono ore cruciali. Diplomazia in campo. Nella notte il presidente americano #Biden ha accettato d… - gabree1991 : RT @simpas_tw: Salvini e Meloni twittano su qualsiasi cosa: salumi, vino, presepe, Sanremo, Signorini ecc. C’è una crisi in Ucraina che ris… - kkvignarca : Nell'intricato scenario della crisi tra #Ucraina e #Russia val la pena evidenziare il ruolo importante (anche di 's… -