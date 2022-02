Crisi Ucraina, Putin: «Oggi decisione sui separatisti del Donbass». Allarme Usa: «Violento attacco di Mosca a breve». Farnesina: «Gli italiani lascino il Paese» (Di lunedì 21 febbraio 2022) «L’Occidente non è pronto ad accettare le proposte russe per risolvere la Crisi Ucraina». A dirlo è la portavoce del ministro Sergei Lavrov, Maria Zakharova, citata dall’agenzia di stampa russa Tass, ha osservato che «i risultati della conferenza sulla sicurezza di Monaco hanno confermato che i Paesi occidentali si allineano alle posizione di Washington. In generale, la sua missione sarebbe quella di affrontare questioni di sicurezza politica, mentre in realtà si è abbandonata ad attacchi di disinformazione, diffondendo falsità». Al contempo, gli Stati Uniti «vogliono discutere di questioni secondarie rispetto alle proposte di Mosca, sempre che queste non ledano però gli interessi statunitensi e della Nato». Quanto al riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk nel Donbass, le ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) «L’Occidente non è pronto ad accettare le proposte russe per risolvere la». A dirlo è la portavoce del ministro Sergei Lavrov, Maria Zakharova, citata dall’agenzia di stampa russa Tass, ha osservato che «i risultati della conferenza sulla sicurezza di Monaco hanno confermato che i Paesi occidentali si allineano alle posizione di Washington. In generale, la sua missione sarebbe quella di affrontare questioni di sicurezza politica, mentre in realtà si è abbandonata ad attacchi di disinformazione, diffondendo falsità». Al contempo, gli Stati Uniti «vogliono discutere di questioni secondarie rispetto alle proposte di, sempre che queste non ledano però gli interessi statunitensi e della Nato». Quanto al riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk nel, le ...

LauraGaravini : È il momento di sostenere tutti gli sforzi della diplomazia per scongiurare incidenti sul Donbass che facciano prec… - Tg1Rai : La crisi ucraina, sono ore cruciali. Diplomazia in campo. Nella notte il presidente americano #Biden ha accettato d… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, è il 'Terminator' l'arma segreta di Putin in caso di guerra #BMPTTerminator #nato #kazako #t-72… - PulcinoRossoner : RT @GabrieleIuvina1: VALUTARE L'IMPATTO DELLA CRISI UCRAINA - I mille volti di una emergenza - Super_Pippen : RT @Gigadesires: Di Maio che ci ragguaglia sulla crisi ucraina è come Dj Ax che dirige la Filarmonica di Vienna. -