Crisi ucraina | Putin manda le prime forze armate nel Donbass – Il video

(Di martedì 22 febbraio 2022) Vladimiha ordinato operazioni militari nei territori del. Dopo aver firmato, in diretta mondiale, il decreto d’annessione delle repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, il presidente russo hato letruppe nei territori finora sotto il controllo dell’. I mezzi svolgeranno «funzioni di sostegno alla pace». Nel decreto si legge che la decisione di inviarerusse è stata presa «dopo una richiesta del capo della Repubblica popolare di Donetsk al Ministero della Difesa della Federazione Russa, per garantire l’attuazione delle funzioni a sostegno della pace sul territorio prima della conclusione dell’accordo di amicizia, cooperazione e mutuo soccorso». Diversi giornalisti hanno diffuso su Twitter le immagini di quello che sembrerebbe essere l’invio ...

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, l'Ue: 'Reagiremo con fermezza, unità e determinazione'. Michel: 'Violati il diritto internazionale e… - MediasetTgcom24 : Crisi ucraina, Di Maio: 'L'Italia condanna la decisione di Putin' #donbass #luigidimaio #ucraina #russia #putin… - Quotidianinet : DIRETTA. Crisi Russia-Ucraina, Putin riconosce separatisti Donbass: forze russe a Donetsk - GCugini : Putin riconosce il Donbass, precipita la crisi ucraina - Mondo - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi ucraina

...non vuole che la sua eredità di Primo Ministro di unità nazionale sia offuscata da una... E se Putin attaccando l'punta in realtà all'architettura di sicurezza creata dopo la caduta dell'...... in diretta mondiale, il decreto d'annessione delle repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, il presidente russo ha mandato le prime truppe nei territori finora sotto il controllo dell'. ...O meglio, le strategie di guerra in diretta. Vladimir Putin si impossessa della televisione e sfascia ogni trattativa diplomatica in corso con una dichiarazione che fa scivolare la crisi Ucraina ...Adesso qualcosa è più chiaro nella strategia russa sulla crisi ucraina. Se sia tutto reale o se sia l’ennesimo rilancio in una partita di poker lo vedremo. Putin voleva ampliare la sfera di presenza ...