Crisi Ucraina, nuove immagini satellitari: truppe russe schierate in fattorie e città vicine al confine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ci sono stati nuovi spiegamenti di truppe armate al confine russo-ucraino. Almeno stando alle immagini satellitari ottenute dalla compagnia americana Maxar. Le immagini mostrano lo schieramento delle forze armate russe in foreste, fattorie e aree industriali vicino al confine ucraino. Quelle che scorrono sono le immagini satellitari scattate a Soloti, località rurale nel distretto di Valuysky, Oblast di Belgorod, in Russia.<br /><br />"Le immagini satellitari confermano che non c'è stato alcun ritiro di forze militari" da parte di Mosca al confine con l'Ucraina: lo ha detto il segretario generale della Nato Stoltenberg ... Leggi su lastampa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ci sono stati nuovi spiegamenti diarmate alrusso-ucraino. Almeno stando alleottenute dalla compagnia americana Maxar. Lemostrano lo schieramento delle forze armatein foreste,e aree industriali vicino alucraino. Quelle che scorrono sono lescattate a Soloti, località rurale nel distretto di Valuysky, Oblast di Belgorod, in Russia.



"Leconfermano che non c'è stato alcun ritiro di forze militari" da parte di Mosca alcon l': lo ha detto il segretario generale della Nato Stoltenberg ...

Advertising

pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, è il 'Terminator' l'arma segreta di Putin in caso di guerra #BMPTTerminator #nato #kazako #t-72… - edgardogulotta : Si apre uno spiraglio per evitare che la situazione in Ucraina precipiti. Macron ha ottenuto il sì di Biden e Putin… - RaiNews : Cresce il numero di civili in fuga dalla regione ucraina controllata dai separatisti - Piedeamaroo : @GiulioMarini2 @Palazzo_Chigi Sì guarda: la crisi Ucraina è tutta una manovra per distogliere l'attenzione dai gove… -