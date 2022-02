Crisi Ucraina, l’esercito russo: «Eliminati 5 sabotatori ucraini», avevano sconfinato in Russia. Kiev nega. La Farnesina insiste: «Gli italiani lascino il Paese» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre la diplomazia sembra giocare le sue ultime carte – oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz avrà un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin – l’escalation militare non si ferma. Il presidente russo di fatto al momento ha silurato il vertice con Joe Biden propiziato nelle scorse ore da Emmanuel Macron, bollandolo come «prematuro». Scontri al confine russo-ucraino Torna altissima la tensione al confine russo-ucraino, dove l’esercito di Mosca sostiene di aver distrutto due veicoli della fanteria Ucraina che avrebbero tentato di attraversare la frontiera. Stando all’agenzia russa Tass che cita il servizio stampa del distretto militare meridionale, sarebbero stati «Eliminati» cinque militari di Kiev, definiti dai russi: ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre la diplomazia sembra giocare le sue ultime carte – oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz avrà un colloquio telefonico con il presidenteVladimir Putin – l’escalation militare non si ferma. Il presidentedi fatto al momento ha silurato il vertice con Joe Biden propiziato nelle scorse ore da Emmanuel Macron, bollandolo come «prematuro». Scontri al confine-ucraino Torna altissima la tensione al confine-ucraino, dovedi Mosca sostiene di aver distrutto due veicoli della fanteriache avrebbero tentato di attraversare la frontiera. Stando all’agenzia russa Tass che cita il servizio stampa del distretto militare meridionale, sarebbero stati «» cinque militari di, definiti dai russi: ...

