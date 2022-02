Crisi Ucraina, l'ambasciata italiana: lasciate il Paese | "Chi rimane faccia scorte d'acqua" (Di lunedì 21 febbraio 2022) 21 feb 12:56 Eliseo: il summit con Biden è possibile, ora Putin scelga Un vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin 'è possibile', Putin 'deve fare la sua scelta'. L'Eliseo commenta così la possibilità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 febbraio 2022) 21 feb 12:56 Eliseo: il summit con Biden è possibile, ora Putin scelga Un vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin 'è possibile', Putin 'deve fare la sua scelta'. L'Eliseo commenta così la possibilità ...

Advertising

pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, è il 'Terminator' l'arma segreta di Putin in caso di guerra #BMPTTerminator #nato #kazako #t-72… - edgardogulotta : Si apre uno spiraglio per evitare che la situazione in Ucraina precipiti. Macron ha ottenuto il sì di Biden e Putin… - A_Iannamorelli : RT @santegidionews: La guerra silente del Donbass. Nella crisi Russia-Ucraina ci si dimentica della regione contesa in cui il conflitto a '… - MarianoGiustino : RT @RadioRadicale: La Marcia per l'Unità nelle città ucraine e in altre città europee. @MarianoGiustino da Istanbul sulla crisi tra #Russ… -