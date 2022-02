Crisi Ucraina, la Farnesina insiste: «Gli Italiani a Kiev lascino il Paese». Gli Usa: «La Russia ha una lista di chi uccidere e deportare». Mosca nega (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre la diplomazia sembra giocare le sue ultime carte – oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz avrà un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin – l’escalation militare non si ferma. Il presidente russo di fatto al momento ha silurato il vertice con Joe Biden propiziato nelle scorse ore da Emmanuel Macron, bollandolo come «prematuro». Media Usa: l’amministrazione Biden ha preparato un primo pacchetto di sanzioni Secondo la stampa Usa l’amministrazione Biden ha preparato un primo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in caso di invasione: tra queste il divieto alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare transazioni con le principali banche russe, secondo quanto ricostruisce Reuters. Le misure verrebbero attuate solo in caso di invasione e hanno lo scopo di danneggiare l’economia russa tagliando i rapporti bancari ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre la diplomazia sembra giocare le sue ultime carte – oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz avrà un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin – l’escalation militare non si ferma. Il presidente russo di fatto al momento ha silurato il vertice con Joe Biden propiziato nelle scorse ore da Emmanuel Macron, bollandolo come «prematuro». Media Usa: l’amministrazione Biden ha preparato un primo pacchetto di sanzioni Secondo la stampa Usa l’amministrazione Biden ha preparato un primo pacchetto di sanzioni contro la, in caso di invasione: tra queste il divieto alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare transazioni con le principali banche russe, secondo quanto ricostruisce Reuters. Le misure verrebbero attuate solo in caso di invasione e hanno lo scopo di danneggiare l’economia russa tagliando i rapporti bancari ...

