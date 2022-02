Crisi in Ucraina. L'appello alla tregua e l'allarme americano. Le ultime notizie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre il presidente francese Emmanuel Macron prosegue i suoi sforzi diplomatici per una de-escalation, Gli Stati Uniti confermano che un'invasione russa dell'Ucraina ormai è alle porte. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concordato "in linea di principio" di tenere un vertice con il presidente russo Vladimir Putin per discutere della Crisi, come proposto dalla Francia — dopo due telefonate tra Macron e Putin, durate quasi tre ore in totale —. Ma i colloqui avranno luogo solo se la Russia non invaderà il suo vicino, ha detto la Casa Bianca. L'ufficio di Macron ha detto che i dettagli del possibile vertice saranno discussi giovedì durante un incontro tra il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. L'Eliseo ha detto che i leader russo Putin e ucraino Zelensky ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre il presidente francese Emmanuel Macron prosegue i suoi sforzi diplomatici per una de-escalation, Gli Stati Uniti confermano che un'invasione russa dell'ormai è alle porte. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concordato "in linea di principio" di tenere un vertice con il presidente russo Vladimir Putin per discutere della, come proposto dFrancia — dopo due telefonate tra Macron e Putin, durate quasi tre ore in totale —. Ma i colloqui avranno luogo solo se la Russia non invaderà il suo vicino, ha detto la Casa Bianca. L'ufficio di Macron ha detto che i dettagli del possibile vertice saranno discussi giovedì durante un incontro tra il Segretario di StatoAntony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. L'Eliseo ha detto che i leader russo Putin e ucraino Zelensky ...

