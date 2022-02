Crisanti: «Questo è il miglior momento per riaprire tutto, non capisco la prudenza del governo» (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Il contagio da Covid è calato grazie al vaccino e non alle restrizioni, che sono le stesse di 4 settimane fa, quando viaggiavamo al ritmo di 250 mila nuovi positivi al giorno e i divieti non avevano impatto sulla pandemia. Come il Green pass, che è servito a far immunizzare le persone ma non a impedire la trasmissione del virus. Per Questo dico che tenere il certificato verde oggi è una decisione squisitamente politica e non sanitaria, giustificata dalla determinazione del governo di tenere fino in fondo la linea, dallo choc iniziale delle bare di Bergamo e dal non voler dare la sensazione che tutto sia finito, ma non dalla curva della pandemia». Lo dice a Libero Andrea Crisanti, aggiungendo che «ormai tutti quelli che era possibile far vaccinare lo hanno fatto e il restante 5-10 per cento non è convincibile e non ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Il contagio da Covid è calato grazie al vaccino e non alle restrizioni, che sono le stesse di 4 settimane fa, quando viaggiavamo al ritmo di 250 mila nuovi positivi al giorno e i divieti non avevano impatto sulla pandemia. Come il Green pass, che è servito a far immunizzare le persone ma non a impedire la trasmissione del virus. Perdico che tenere il certificato verde oggi è una decisione squisitamente politica e non sanitaria, giustificata dalla determinazione deldi tenere fino in fondo la linea, dallo choc iniziale delle bare di Bergamo e dal non voler dare la sensazione chesia finito, ma non dalla curva della pandemia». Lo dice a Libero Andrea, aggiungendo che «ormai tutti quelli che era possibile far vaccinare lo hanno fatto e il restante 5-10 per cento non è convincibile e non ...

