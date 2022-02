Covid | ultime news Bollettino | in calo terapie intensive -6 | su i ricoveri +91

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sono 24.408 i nuovi casi e 201 decessi. Tasso positività al 10,5%. Il commissario per l'emergenza Figliuolo annuncia il via alla quarta dose per i fragili dall'1 marzo. Un milione di dosi del vaccino Novavax in arrivo questo fine settimana. Il governo intanto lavora alla road map del dopo-. Per Giorgetti "non ci sono le condizioni per prorogare lo stato di emergenza". In Uk Johnson lancia il piano per "convivere col virus": fine restrizioni dal 24 febbraio