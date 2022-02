Covid Sicilia, 2466 nuovi positivi: 167 a Ragusa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ragusa – positivi in calo in Sicilia e a Ragusa. Lo si evince dai dati del bollettino del Ministero della Salute che annuncia 2.466 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 17.804 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 4.468. Il tasso di positività scende al 13,8% ieri era al 15,1%. L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 246.666 con un decremento di 856 casi. I guariti sono 3.390 mentre le vittime sono 18 e portano il totale dei decessi a 9.281. Sul fronte ospedaliero sono 1.256 ricoverati, con 23 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 94, con sei caso in meno rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 741. casi, Catania 479, Messina 355, Siracusa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 21 febbraio 2022)in calo ine a. Lo si evince dai dati del bollettino del Ministero della Salute che annuncia 2.466casi di19 registrati a fronte di 17.804 tamponi processati in; ieri erano 4.468. Il tasso dità scende al 13,8% ieri era al 15,1%. L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attualisono 246.666 con un decremento di 856 casi. I guariti sono 3.390 mentre le vittime sono 18 e portano il totale dei decessi a 9.281. Sul fronte ospedaliero sono 1.256 ricoverati, con 23 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 94, con sei caso in meno rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 741. casi, Catania 479, Messina 355, Siracusa ...

