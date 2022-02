Covid: Serracchiani, 'fine stato emergenza? avanti con gradualità' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Stiamo andando avanti con rigore e gradualità come abbiamo fatto fin qui. Se ce la possibilità ci lasceremo alle spalle anche lo stato di emergenza. Non vorrei che ci fosse questa idea che siccome che i contagi calano e le terapie intensive sono meno piene, facciamo come se fosse tutto finito". Così la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Stiamo andandocon rigore ecome abbiamo fatto fin qui. Se ce la possibilità ci lasceremo alle spalle anche lodi. Non vorrei che ci fosse questa idea che siccome che i contagi calano e le terapie intensive sono meno piene, facciamo come se fosse tutto finito". Così la capogruppo Pd alla Camera, Debora, a Oggi è un altro giorno su Rai Uno.

