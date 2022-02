Covid Russia oggi, oltre 152mila contagi e 735 morti (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono più di 15,5 milioni i contagi Covid confermati in Russia dall’inizio della pandemia. Il bollettino di oggi riportato dalla Tass segnala 152.337 nuovi contagi accertati in 24 ore che portano il totale a 15.522.756. Registrati anche altri 735 morti con il bilancio che sale a 346.235 morti per complicanze legate al coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono più di 15,5 milioni iconfermati indall’inizio della pandemia. Il bollettino diriportato dalla Tass segnala 152.337 nuoviaccertati in 24 ore che portano il totale a 15.522.756. Registrati anche altri 735con il bilancio che sale a 346.235per complicanze legate al coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

