Covid, Reggio è la 2° provincia con l'incidenza più alta in Italia. Messina e Vibo nella top-ten (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre a livello nazionale si sta consolidando la discesa di tutte le curve dell’epidemia di Covid-19 in Italia, nella maggior parte delle province si assiste a una fase di discesa frenata . Contemporaneamente,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre a livello nazionale si sta consolidando la discesa di tutte le curve dell’epidemia di-19 inmaggior parte delle province si assiste a una fase di discesa frenata . Contemporaneamente,...

Advertising

Confcooperativ1 : RT @ItaCooperativa: #FeDISA chiede nuove misure per il contenimento del Covid nelle residenze per anziani. Troppe sofferenze causate dall'i… - ItaCooperativa : #FeDISA chiede nuove misure per il contenimento del Covid nelle residenze per anziani. Troppe sofferenze causate da… - reggiotv : Aumentano i ricoveri per Covid in Calabria, rispetto al calo registrato nella giornata di ieri. Sono 3 i pazienti… - Strill_it : Covid Reggio Calabria: 8 nuovi ricoveri, 12 persone sono in terapia intensiva - infoitinterno : Tre nuove vittime del Covid a Reggio Emilia e provincia -