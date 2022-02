Covid: Ordini medici, 'da dicembre recuperati 40mila colleghi non vaccinati' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute)() - "Da dicembre abbiamo 'recuperato' 40mila colleghi che non si erano vaccinati" contro Covid-19 "e che poi lo hanno fatto. Eravamo partiti da 61mila camici bianchi inadempienti. Oggi questo numero si è ridotto a 21mila". Lo riferisce all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli. "C'è stato un gran lavoro degli Ordini - sottolinea - sul piano delle verifiche e della persuasione dal 17 dicembre", data in cui il controllo sul rispetto dell'obbligatorietà vaccinale, prima in capo alle aziende sanitarie, è stato demandato agli Ordini professionali del territorio. "Probabilmente nella prossima settimana il numero dei non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute)() - "Daabbiamo 'recuperato'che non si erano" contro-19 "e che poi lo hanno fatto. Eravamo partiti da 61mila camici bianchi inadempienti. Oggi questo numero si è ridotto a 21mila". Lo riferisce all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale deglidei(Fnomceo), Filippo Anelli. "C'è stato un gran lavoro degli- sottolinea - sul piano delle verifiche e della persuasione dal 17", data in cui il controllo sul rispetto dell'obbligatorietà vaccinale, prima in capo alle aziende sanitarie, è stato demandato agliprofessionali del territorio. "Probabilmente nella prossima settimana il numero dei non ...

