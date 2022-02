Covid, Ordine dei medici scettico sulla quarta dose: dalla scienza pareri ancora contraddittori (Di lunedì 21 febbraio 2022) sulla quarta dose di vaccino anti Covid da estendere gradualmente a tutti, dopo il via libera per gli immunodepressi, “non c’è ancora un’indicazione univoca della scienza e ci sono passaggi che devono essere ancora chiariti. Dobbiamo attendere”. Così all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli. “Quello che possiamo dire con certezza è che gli immunodepressi, con un’altra dose, avranno un’ulteriore protezione, importante perché se questi soggetti si ammalano hanno più rischi di ricovero rispetto agli altri. Bisogna attendere che gli studi facciano il loro corso. Quando avremo una univocità degli studi ci saranno anche le conseguenti indicazioni”. Altro elemento ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022)di vaccino antida estendere gradualmente a tutti, dopo il via libera per gli immunodepressi, “non c’èun’indicazione univoca dellae ci sono passaggi che devono esserechiariti. Dobbiamo attendere”. Così all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei(Fnomceo), Filippo Anelli. “Quello che possiamo dire con certezza è che gli immunodepressi, con un’altra, avranno un’ulteriore protezione, importante perché se questi soggetti si ammalano hanno più rischi di ricovero rispetto agli altri. Bisogna attendere che gli studi facciano il loro corso. Quando avremo una univocità degli studi ci saranno anche le conseguenti indicazioni”. Altro elemento ...

Advertising

GiovaQuez : Bocciato ordine del giorno che proponeva la revoca del green pass con lo scadere dello stato di emergenza fissato a… - italmud : RT @11Giuliano: Tutto programmato: I medici sospesi dall’ordine perché non vaccinati non potranno tornare a lavorare anche se hanno preso i… - beabalda : RT @11Giuliano: Tutto programmato: I medici sospesi dall’ordine perché non vaccinati non potranno tornare a lavorare anche se hanno preso i… - QuestoTizio : RT @11Giuliano: Tutto programmato: I medici sospesi dall’ordine perché non vaccinati non potranno tornare a lavorare anche se hanno preso i… - pier2856 : RT @11Giuliano: Tutto programmato: I medici sospesi dall’ordine perché non vaccinati non potranno tornare a lavorare anche se hanno preso i… -