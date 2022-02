Covid oggi Veneto, 1.800 contagi e 12 morti: bollettino 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.800 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti che porta il totale delle vittime a 13.726 nella Regione. Al momento ci sono 72.238 positivi nella Regione. I ricoverati in area medica sono 192, due in più rispetto a ieri, e 104 terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Venezia a 375, Verona a 358, Padova a 331 e Treviso a 273. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.800 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 212022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12che porta il totale delle vittime a 13.726 nella Regione. Al momento ci sono 72.238 positivi nella Regione. I ricoverati in area medica sono 192, due in più rispetto a ieri, e 104 terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Venezia a 375, Verona a 358, Padova a 331 e Treviso a 273. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - Mov5Stelle : Oggi ricorrono due anni dalla prima prima diagnosi di Covid su un cittadino italiano e celebriamo per il secondo an… - 055firenze : I dati di oggi sul Covid in Toscana #COVID19 #21febbraio - Gcabocla1 : RT @ValentinaPetrin: Oggi #21febbraio sono 2 anni di #COVID19 “Dovevo dirgli la verità. Il più piccolo si è chiuso nel silenzio”. “Mi rico… -