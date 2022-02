Covid oggi Lombardia, 1.804 contagi e 37 morti. A Milano 579 nuovi casi (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.804 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37 morti, portando così a 38.352 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 23.790, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 7,5%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 143, 9 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 1.340, 11 in più da ieri. Sono 579 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 279 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 136 nuovi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.804 ida Coronavirus insecondo il bollettino di, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37, portando così a 38.352 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 23.790, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 7,5%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 143, 9 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 1.340, 11 in più da ieri. Sono 579 ipositivi al, registrati nella provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 279 acittà. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 136...

