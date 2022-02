Covid oggi Italia, una persona su 5 contagiata: il report (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Italia “indicativamente una persona su cinque (20%) è stata contagiata” dal Covid “con un valore massimo registrato dalla PA di Bolzano (33,9%), una persona su tre, e un valore minimo registrato in Sardegna (9,7%), una persona su dieci”. Lo evidenzia un numero speciale del report settimanale dell’Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma, che ha fotografato due anni di coronavirus a partire dal primo caso in Italia. Il dato – precisa il report – non tiene conto delle reinfezioni. Inoltre si vede come “si è passati da una letalità (percentuale di vittime sul totale dei casi) del 15% (circa 1 paziente Covid-19 su ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – In“indicativamente unasu cinque (20%) è stata” dal“con un valore massimo registrato dalla PA di Bolzano (33,9%), unasu tre, e un valore minimo registrato in Sardegna (9,7%), unasu dieci”. Lo evidenzia un numero speciale delsettimanale dell’Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma, che ha fotografato due anni di coronavirus a partire dal primo caso in. Il dato – precisa il– non tiene conto delle reinfezioni. Inoltre si vede come “si è passati da una letalità (percentuale di vittime sul totale dei casi) del 15% (circa 1 paziente-19 su ...

