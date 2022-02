Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 21 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentre dall’1 marzo si comincia con la quarta dose di vaccino ai fragili, ha annunciato il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Da oggi quattro regioni passano dalla zona arancione alla zona gialla: sono Abruzzo, Marche, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriindi, lunedì 212022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentre dall’1 marzo si comincia con la quarta dose di vaccino ai fragili, ha annunciato il commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Daquattropassano dalla zona arancione alla zona gialla: sono Abruzzo, Marche, ...

