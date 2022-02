Covid oggi Italia | Berlusconi | “Tempo di allentare restrizioni”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –in? “La situazione della pandemia e i numeri dei ricoveri, che sono finalmente e stabilmente in diminuzione, consentono di guardare ai prossimi mesi con ritrovata fiducia. Come deciso in molti Paesi europei, è arrivato anche inil momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del, di restituire un po’ di libertà e serenità aglini, che hanno affrontato questa sfida difficilissima con serietà e grande spirito di sacrificio. La decisione dilea partire dal 31 marzo, supportata dal parere di eminenti scienziati, restituirà a molti settori ed imprese che si trovano in difficoltà la possibilità di riprendersi e rimettersi finalmente in carreggiata. Siamo dunque al lavoro per ...