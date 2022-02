Covid oggi Italia, Berlusconi: “Tempo di allentare restrizioni” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia? “La situazione della pandemia e i numeri dei ricoveri, che sono finalmente e stabilmente in diminuzione, consentono di guardare ai prossimi mesi con ritrovata fiducia. Come deciso in molti Paesi europei, è arrivato anche in Italia il momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del Covid, di restituire un po’ di libertà e serenità agli Italiani, che hanno affrontato questa sfida difficilissima con serietà e grande spirito di sacrificio. La decisione di allentare le restrizioni a partire dal 31 marzo, supportata dal parere di eminenti scienziati, restituirà a molti settori ed imprese che si trovano in difficoltà la possibilità di riprendersi e rimettersi finalmente in carreggiata. Siamo dunque al lavoro per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –in? “La situazione della pandemia e i numeri dei ricoveri, che sono finalmente e stabilmente in diminuzione, consentono di guardare ai prossimi mesi con ritrovata fiducia. Come deciso in molti Paesi europei, è arrivato anche inil momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del, di restituire un po’ di libertà e serenità aglini, che hanno affrontato questa sfida difficilissima con serietà e grande spirito di sacrificio. La decisione dilea partire dal 31 marzo, supportata dal parere di eminenti scienziati, restituirà a molti settori ed imprese che si trovano in difficoltà la possibilità di riprendersi e rimettersi finalmente in carreggiata. Siamo dunque al lavoro per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Quando le infezioni virali causano un tumore ... rischiamo di dimenticare che i virus hanno un ruolo importante anche in malattie diverse da COVID -... Oggi si calcola che i virus siano responsabili del 10 - 15 per cento, forse 20 per cento, di tutti ...

Covid in Campania, 2.320 casi e 21 morti: indice di contagio all'11,67% ma aumentano i ricoveri Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.320 positivi su 19.880 tamponi esaminati , 2.423 in meno di ieri con 18.477 test processati in meno. Di questi, 1.842 su 12.787 sono positivi al tampone antigenico mentre ...

Covid, news di oggi. Figliuolo: "Quarta dose per fragili dal 1° marzo". LIVE Sky Tg24 Covid e disturbi del bambino: al via il progetto Zero 17 Fatebenefratelli Almeno il 30% dei disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza presi in carico derivano da lockdown e Dad, o sono comunque conseguenze del cambiamento degli stili di via imposti dall'emergenza Covid. A p ...

Covid, Berlusconi “L’obiettivo è un’estate senza restrizioni” ROMA (ITALPRESS) – “La situazione della pandemia e i numeri dei ricoveri, che sono finalmente e stabilmente in diminuzione, consentono di guardare ai prossimi mesi con ritrovata fiducia. Come deciso i ...

