Covid oggi Italia, 24.408 contagi e 201 morti: bollettino 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 24.408 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio 2022 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 201 morti, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 153.190. Sono 231.766 i tamponi (372.776 ieri), tra molecolari e antigenici, effettuati da ieri che portano il tasso di positività a 10,5% (11,3% ieri). Sono 1.321.971 le persone attualmente positive al Covid (-26.376 da ieri) mentre 11.019.298 sono i guariti (+50.659). Sono 12.494.459 le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia. VENETO – Sono 1.800 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il ...

