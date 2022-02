Covid oggi Fvg, 640 contagi e 11 morti: bollettino 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 640 i nuovi contagi da Covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio. Si registrano inoltre altri 11 morti. Su 3.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 164 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,43%. Sono inoltre 5.425 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 476 casi (8,77%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 330. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (16.56%), seguita dalla 50-59 (15.47%) e 30-39 (12.81%). Nella ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 640 i nuovidain Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 21. Si registrano inoltre altri 11. Su 3.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 164 nuovi, con una percentuale di positività del 5,43%. Sono inoltre 5.425 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 476 casi (8,77%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 330. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (16.56%), seguita dalla 50-59 (15.47%) e 30-39 (12.81%). Nella ...

