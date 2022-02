Covid | news Mascherine al chiuso e green pass resteranno | ipotesi quarta dose LIVE

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il governo lavora alla road map del dopo-. Il ministro Speranza: "A marzo partirà laper gli immunocompromessi a 120 giorni dalla precedente, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l'estate". Secondo il Direttore generale dell'Aifa Magrini "sarebbe coerente mantenere l'obbligo di vaccinazione per gli over 50". Agenas: intensive ferme al 10%, 10 regioni oltre soglia. Nel Regno Unito Johnson lancia il piano per "convivere col virus"

I dati parlano chiaro. Ieri i contagi da coronavirus hanno superato di poco le 42 mila unità e cala (ma questo dato sarà l'ultimo a scendere) anche il numero dei morti anche se non in modo così deciso....della ripresa economica già alquanto claudicante anche per via dell'insistenza dell'esecutivo su misure restrittive e obbligo di Green Pass introdotti nel contesto dell'interminabile emergenza-...Cala negli ospedali della Sardegna la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19. Il dato, secondo l’ultima rilevazione Agenas, si riaggiorna al 13% (-1%), pur r ...È deceduto nella notte, al Pronto soccorso della Città ospedaliera, un paziente di 70 anni di Atripalda (Av). Il tampone naso-faringeo effettuato poco prima del decesso dell’uomo è risultato positivo ...