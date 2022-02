Covid, news di oggi. Figliuolo: "Quarta dose per fragili dal 1° marzo". LIVE (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il commissario per l'emergenza annuncia anche "un milione di dosi del vaccino Novavax in arrivo per questo fine settimana". Il governo lavora alla road map del dopo-Covid. Secondo il Direttore generale dell'Aifa Magrini "sarebbe coerente mantenere l'obbligo di vaccinazione per gli over 50". Agenas: intensive ferme al 10%, 10 regioni oltre soglia. Nel Regno Unito Johnson lancia il piano per "convivere col virus": basta quarantena anche per gli infetti Leggi su tg24.sky (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il commissario per l'emergenza annuncia anche "un milione di dosi del vaccino Novavax in arrivo per questo fine settimana". Il governo lavora alla road map del dopo-. Secondo il Direttore generale dell'Aifa Magrini "sarebbe coerente mantenere l'obbligo di vaccinazione per gli over 50". Agenas: intensive ferme al 10%, 10 regioni oltre soglia. Nel Regno Unito Johnson lancia il piano per "convivere col virus": basta quarantena anche per gli infetti

