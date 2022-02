Covid, news. Bollettino: 24.408 nuovi casi e 201 decessi. Tasso positività al 10,5%. LIVE (Di lunedì 21 febbraio 2022) I tamponi effettuati sono 231.766. Calano le terapie intensive (-6), mentre sono in aumento ricoveri (+91). Il commissario per l'emergenza Figliuolo annuncia quarta dose per i fragili dal 1 marzo e un milione di dosi del vaccino Novavax in arrivo per questo fine settimana. Il governo lavora alla road map del dopo-Covid. Giorgetti: non ci sono le condizioni per prorogare stato di emergenza. Nel Regno Unito Johnson lancia il piano per "convivere col virus": fine restrizioni dal 24 febbraio Leggi su tg24.sky (Di lunedì 21 febbraio 2022) I tamponi effettuati sono 231.766. Calano le terapie intensive (-6), mentre sono in aumento ricoveri (+91). Il commissario per l'emergenza Figliuolo annuncia quarta dose per i fragili dal 1 marzo e un milione di dosi del vaccino Novavax in arrivo per questo fine settimana. Il governo lavora alla road map del dopo-. Giorgetti: non ci sono le condizioni per prorogare stato di emergenza. Nel Regno Unito Johnson lancia il piano per "convivere col virus": fine restrizioni dal 24 febbraio

