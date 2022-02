Covid, medico guarito: “Dopo il virus l’immunità è solida, basta editti e soprusi” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La letteratura internazionale conferma con crescenti evidenze che l’immunità naturale” sviluppata dai guariti da Covid-19 “è migliore e più duratura rispetto all’immunità indotta dal vaccino”. Tanto “solida” da aver “protetto dagli effetti gravi dell’infezione da variante Omicron ancora meglio di quanto abbiano fatto i vaccini”. Su queste basi, allora, “forse è arrivato il momento di correggere alcune storture che producono danni a pazienti e medici”. L’invito a “riappropriarsi del ragionamento clinico-scientifico, invece di andare avanti a colpi di editti e soprusi”, arriva con parole forti da Nino Mazzone, fra i medici italiani contagiati durante la seconda ondata di Covid. “L’esperienza fatta assistendo nel dipartimento che dirigo oltre 7mila ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La letteratura internazionale conferma con crescenti evidenze chenaturale” sviluppata dai guariti da-19 “è migliore e più duratura rispetto alindotta dal vaccino”. Tanto “” da aver “protetto dagli effetti gravi dell’infezione da variante Omicron ancora meglio di quanto abbiano fatto i vaccini”. Su queste basi, allora, “forse è arrivato il momento di correggere alcune storture che producono danni a pazienti e medici”. L’invito a “riappropriarsi del ragionamento clinico-scientifico, invece di andare avanti a colpi di”, arriva con parole forti da Nino Mazzone, fra i medici italiani contagiati durante la seconda ondata di. “L’esperienza fatta assistendo nel dipartimento che dirigo oltre 7mila ...

