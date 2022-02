Covid | Letta | ' di nuovo Lega vota fuori maggioranza | serve serietà'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Noi chiediamo a tutti di essere seri e responsabili" ma oggi "a me ha colpito che dopo quello che successo l'altro giorno, come se nulla fosse, lahatodalle logica die contro il parere del governo, Noi chiediamo. La chiediamo innanzitutto a noi stessi e la chiediamo a tutti, perchè è l'unico modo in cui questo lavoro comune che abbiamo chiesto al presidente Draghi vada avanti con efficacia". Così Enricoalla Direzione del Pd.

Ma il segretraio del Pd, Enrico, irritato dalla questione durante la direzione dem ha ... Nella commissione Affari sociali della Camera questa mattina, nel corso dell'esame del decreto(che ...... poi l'esame delle misure in materie di contrasto all'emergenza. Quello che è accaduto in ... Dal Partito democratico il segretario Enricosmentisce un incontro odierno con Giuseppe Conte. I ...Roma, 21 feb. "Noi chiediamo a tutti di essere seri e responsabili" ma oggi "a me ha colpito che dopo quello che successo l'altro giorno, come se nulla fosse, ...Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino Novavax sia per la prima che per la seconda dose, prevista quest'ultima a distanza di tre ...