Covid, le Marche in zona gialla con 560 nuovi contagi (ma solo 1.336 tamponi). Cinque i morti. Età e province, ecco dove il virus corre di ... (Di lunedì 21 febbraio 2022) ANCONA - Il Covid rallenta, complice anche il basso numero di tamponi esaminati la domenica. I dati di questa mattina contano 560 nuovi contagi nelle Marche (ieri 1.634), ma i tamponi del percorso ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 21 febbraio 2022) ANCONA - Ilrallenta, complice anche il basso numero diesaminati la domenica. I dati di questa mattina contano 560nelle(ieri 1.634), ma idel percorso ...

