Covid Italia: 201 morti, oggi 21 febbraio, e 24.108 nuovi casi, in diminuzione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono 1.321.971 le persone attualmente positive al Covid (-26.376 da ieri) mentre 11.019.298 sono i guariti (+50.659). Sono 12.494.459 le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia L'articolo proviene da Firenze Post.

