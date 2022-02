Covid in Toscana, il bollettino di lunedì 21 febbraio 2022: 1.136 nuovi casi e 19 morti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Covid in Toscana , il bollettino di lunedì 21 febbraio 2022 : sono 1.136 i nuovi casi e 19 i decessi comunicati nelle ultime 24 ore. Eseguiti 5.157 tamponi molecolari e 6.473 tamponi antigenici rapidi,... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022)in, ildi21: sono 1.136 ie 19 i decessi comunicati nelle ultime 24 ore. Eseguiti 5.157 tamponi molecolari e 6.473 tamponi antigenici rapidi,...

