Covid in Lombardia, 1.804 casi e tasso di positività al 7,5%. A Bergamo 136 nuovi positivi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono 1.804 a fronte di 23.790 tamponi effettuati i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia con una percentuale di positività in calo al 7,5% (domenica 8,5%). Sono i dati diffusi dalla Regione Lombardia e dal Ministero della Salute nella serata di lunedì 21 febbraio. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono 1.804 a fronte di 23.790 tamponi effettuati idial coronavirus nelle ultime 24 ore incon una percentuale diin calo al 7,5% (domenica 8,5%). Sono i dati diffusi dalla Regionee dal Ministero della Salute nella serata di lunedì 21 febbraio.

Advertising

AleRepossi : #Covid19: sono 112 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… - SkyTG24 : Covid #Lombardia, il bollettino: 1804 casi. Tasso di positività al 7,5% - AnsaLombardia : Covid, in Lombardia 1804 casi, tasso al 7,5%. Meno ricoveri in terapia intensiva, 37 i decessi | #ANSA - augussori : Nel pomeriggio di oggi ho partecipato a #Codogno all’evento per ricordare, con il presidente di Regione Lombardia… -