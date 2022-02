Covid, in Campania 2.320 positivi. L’indice di contagio scende all’11,6%. Nelle ultime 48 ore 14 morti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cala d un punto in Campania, al 11,6%, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione Campania sono 2.320 i nuovi positivi al Covid su 19.880 test esaminati. 21 i decessi, di cui 14 Nelle ultime 48 ore. Negli ospedali stabili i posti letto occupati Nelle terapie intensive, 55 (come ieri); in degenza i posti letto occupati sono 984 (+13 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cala d un punto in, al 11,6%, il tasso di. Secondo i dati del Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regionesono 2.320 i nuovialsu 19.880 test esaminati. 21 i decessi, di cui 1448 ore. Negli ospedali stabili i posti letto occupatiterapie intensive, 55 (come ieri); in degenza i posti letto occupati sono 984 (+13 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

