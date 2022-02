Covid, in Abruzzo oltre 180mila sono senza vaccino, 64mila sono over 50 (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Aquila - sono oltre 183 mila, secondo i dati ufficiali, gli abruzzesi al di sopra dei cinque anni di età senza neppure una dose di vaccino contro il Covid-19. Il dato non tiene conto degli esenti, quindi i numeri reali dovrebbero essere leggermente più bassi. Del totale, circa 64 mila persone sono over 50, fascia per la quale dallo scorso 8 gennaio è scattato l'obbligo vaccinale. Di questi, oltre 35 mila sono in età lavorativa: dal 15 febbraio hanno bisogno del Green Pass rafforzato per lavorare. Nel complesso, rallentano le prime dosi: nell'ultima settimana sono state solo 1.909. La fascia di età con il maggior numero di persone non vaccinate è ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Aquila -183 mila, secondo i dati ufficiali, gli abruzzesi al di sopra dei cinque anni di etàneppure una dose dicontro il-19. Il dato non tiene conto degli esenti, quindi i numeri reali dovrebbero essere leggermente più bassi. Del totale, circa 64 mila persone50, fascia per la quale dallo scorso 8 gennaio è scattato l'obbligo vaccinale. Di questi,35 milain età lavorativa: dal 15 febbraio hanno bisogno del Green Pass rafforzato per lavorare. Nel complesso, rallentano le prime dosi: nell'ultima settimanastate solo 1.909. La fascia di età con il maggior numero di persone non vaccinate è ...

