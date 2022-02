Covid | il bollettino di oggi nel Lazio | i guariti sono il triplo dei positivi

(Di lunedì 21 febbraio 2022), i dati dinelsu un totale di 33.859 tamponi, si registrano 3.121 nuovi casi(-1.796),24 i decessi (+13), 1.683 i ricoverati (+42), 148 le terapie intensive (+1) e +9.452 i. Il rapporto trae tamponi è al 9,2%. I casi a Roma cittàa quota 1.746. Irappresentano ildei casie Roma torna sotto quota due mila. Da giovedì sarà possibile prenotare il vaccino novavax prima e seconda dose a distanza di tre settimane. Dal 1° marzo partiranno le somministrazioni della quarta dose per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima ...

Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nelquotidiano sull'andamento di- 19. Il Lazio aveva già preparato il piano per la somministrazione di ...Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nelquotidiano sull'andamento di- 19. Quarta dose per i fragili dal 1° marzo 'Dal primo marzo partiranno ...