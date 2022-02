Covid | Figliuolo | ' Quarta dose di vaccino per i fragili dal primo marzo'

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le cat… - Agenzia_Ansa : Rispondendo a chi gli chiedeva cosa farà dopo la fine dello stato di emergenza Covid, Figliuolo ha detto: 'Di cose… - Corriere : Figliuolo: «Dal 1 marzo la quarta dose ai fragili. L'89% degli italiani ha concluso il ciclo vaccinale» - Socratico_ : Quarta dose vaccino Covid, c'è la data: l'annuncio ufficiale di Figliuolo. Quando si parte e chi la riceverà . - kolemicos : RT @LUIGIVACCARO5: Quarta dose vaccino Covid, c'è la data: l'annuncio ufficiale di Figliuolo. Quando si parte e chi la riceverà QUANTE VOL… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi,: "Dal primo marzo quarta dose ai fragili" Antonio Di ... Crisanti "riaprire Italia oggi, stop prudenza"/ "Obblighi inutili conendemico" In merito alle ...... ha annunciato il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo. Da oggi quattro Regioni passano dalla zona arancione alla zona gialla : sono Abruzzo, Marche, ...Lo ha annunciato stamani a Firenze il commissario per l'emergenza covid Francesco Figliuolo in visita per la seconda volta in due mesi all'ospedale pediatrico Meyer.FIRENZE - «Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovvi ...