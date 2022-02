Covid, due anni dopo: ricordi ed esortazioni dai social (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDue anni dopo il Covid, riaffiorano immagini e ricordi di quanti fin dal primo momento si trovarono in prima linea. Ed oggi sui social rimbalzano foto e pensieri su quei giorni in cui forse non fu subito chiara tutti la gravità dell’emergenza. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ricorda che “Non è stato un periodo facile, abbiamo avuto paura ma, tutti insieme, ci siamo fatti forza e stiamo lottando per sconfiggere questo virus. Grazie alla imponente campagna vaccinale stiamo uscendo dalla pandemia”. Il pensiero del primo cittadino di Salerno va anche a quanti, medici, operatori sanitari, polizia municipale, protezione civile, forze dell’ordine, volontari, e hanno messo a disposizione le proprie competenze e sono stati in prima linea, senza sosta, per contrastare questa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDueil, riaffiorano immagini edi quanti fin dal primo momento si trovarono in prima linea. Ed oggi suirimbalzano foto e pensieri su quei giorni in cui forse non fu subito chiara tutti la gravità dell’emergenza. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ricorda che “Non è stato un periodo facile, abbiamo avuto paura ma, tutti insieme, ci siamo fatti forza e stiamo lottando per sconfiggere questo virus. Grazie alla imponente campagna vaccinale stiamo uscendo dalla pandemia”. Il pensiero del primo cittadino di Salerno va anche a quanti, medici, operatori sanitari, polizia municipale, protezione civile, forze dell’ordine, volontari, e hanno messo a disposizione le proprie competenze e sono stati in prima linea, senza sosta, per contrastare questa ...

