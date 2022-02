Covid, Crisanti e la villa del ‘600: “Non ho preso una lira da pandemia” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ho preso l’impegno di non guadagnare una lira da questa epidemia, ho rifiutato proposte di consulenze. Non ho mai preso una lira da nessuna parte”. Il professor Andrea Crisanti prova a fare chiarezza una volta per tutte dopo le notizie relative all’acquisto di villa Priuli in Val Liona, in Veneto, un edificio del ‘600 “Io e mia moglie abbiamo posizioni apicali da 15-20 anni a Londra, ho una casa a Chelsea che è il quartiere più costoso del mondo”, spiega il microbiologo ad Agorà. Crisanti è uno dei volti più noti tra gli esperti Covid in Italia. “Ho preso l’impegno di non guadagnare una lira da questa epidemia, ho rifiutato proposte di consulenze”, dice, tornando a parlare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Hol’impegno di non guadagnare unada questa epidemia, ho rifiutato proposte di consulenze. Non ho maiunada nessuna parte”. Il professor Andreaprova a fare chiarezza una volta per tutte dopo le notizie relative all’acquisto diPriuli in Val Liona, in Veneto, un edificio del“Io e mia moglie abbiamo posizioni apicali da 15-20 anni a Londra, ho una casa a Chelsea che è il quartiere più costoso del mondo”, spiega il microbiologo ad Agorà.è uno dei volti più noti tra gli espertiin Italia. “Hol’impegno di non guadagnare unada questa epidemia, ho rifiutato proposte di consulenze”, dice, tornando a parlare ...

